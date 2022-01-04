اليمن: قوات الجيش تواصل تقدمها في محافظتي شبوة ومأرب

09:20 م الثلاثاء 04 يناير 2022
اليمن: قوات الجيش تواصل تقدمها في محافظتي شبوة ومأرب

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش وألوية العمالقة تواصل التقدم غرب محافظة شبوة بالتزامن مع تقدمات كبيرة جنوبي مأرب.

وأشار مجلي - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الثلاثاء - إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة، مستمرة حتى القضاء على مليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدا أن الفرق الهندسية في الجيش تواصل إزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية.

وفي محافظة مأرب، أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبمشاركة فاعلة من مقاتلات التحالف حققت تقدما كبيرا في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تحديدا في منطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجوبة.

وأشاد مجلي بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وذلك من خلال الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت التجمعات والمواقع والآليات الحوثية على امتداد مسارح العمليات العسكرية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

هذا المحتوى من

Asha
اليمن القوات المسلحة اليمنية محافظة شبوة تحالف دعم الشرعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا