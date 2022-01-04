الأسير الفلسطيني أبو هواش يوقف إضرابه عن الطعام بعد 141 يومًا

رام الله - (د ب أ):

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش علق مساء اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وذكرت الهيئة أن أبو هواش "انتصر وعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه في السادس والعشرين من الشهر المقبل".

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، بتعرضه لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

وأبو هواش (40 عاما) وهو من دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من أكتوبر عام 2020، وحُول إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.