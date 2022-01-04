الصين تطلق تطبيقًا لعملتها الرقمية

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين عن إطلاق نسخة تجريبية من تطبيقها الخاص بعملتها التجريبية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن البنك المركزي الصيني أطلق نسخة تجريبية من تطبيق محفظة اليوان الرقمي في دفعة لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل المزيد من المواطنين.

وحتى الآن، أجرت الصين عددًا من التجارب في مختلف أنحاء البلاد، حيث مُنح مستخدمو بعض المدن قدراً ضئيلاً من العملة الرقمية للإنفاق.

ولكن الآن أصبح بوسع المزيد من الناس في مدن معينة أن يحملوا التطبيق، الأمر الذي يسلط الضوء على الكيفية التي تحاول بها الصين حمل المزيد من الناس على استخدام العملة الرقمية.