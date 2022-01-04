الصين تطلق تطبيقًا لعملتها الرقمية

06:49 م الثلاثاء 04 يناير 2022
الصين تطلق تطبيقًا لعملتها الرقمية

علم الصين

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين عن إطلاق نسخة تجريبية من تطبيقها الخاص بعملتها التجريبية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن البنك المركزي الصيني أطلق نسخة تجريبية من تطبيق محفظة اليوان الرقمي في دفعة لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل المزيد من المواطنين.

وحتى الآن، أجرت الصين عددًا من التجارب في مختلف أنحاء البلاد، حيث مُنح مستخدمو بعض المدن قدراً ضئيلاً من العملة الرقمية للإنفاق.

ولكن الآن أصبح بوسع المزيد من الناس في مدن معينة أن يحملوا التطبيق، الأمر الذي يسلط الضوء على الكيفية التي تحاول بها الصين حمل المزيد من الناس على استخدام العملة الرقمية.

هذا المحتوى من

Asha
الصين بكين العملة الرقمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصادر بمطار القاهرة تكشف سبب منع توفيق عكاشة من السفر للإمارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا