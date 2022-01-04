تفش خطير لمرض انفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

تل ابيب - (د ب أ):

حظرت إسرائيل الصيد حتى نهاية الشهر الجاري ردا على تفشي حاد لأنفلونزا الطيور بهدف تقييد المخالطة بين البشر والطيور.

وأشارت وزيرة البيئة تامار ساندبيرج في تصريحات نشرتها وزارتها اليوم الاثنين، إلى "تفش خطير وغير عادى".

وانتشر مرض انفلونزا الطيور في العديد من مزارع تربية الطيور في البلاد خلال الأشهرالأخيرة. وتم إعدام مئات الألاف من الطيور في محاولة لمنع تفشي المرض.

واصيبت الطيور البرية أيضا، حيث نفق عدة آلاف من طيور الغرنوق المهاجرة خلال مرورها من جنوب أوروبا إلى أفريقيا.

وقالت وزارة البيئة في بيان" نعمل انطلاقا من الافتراض بأن هذه سلالة متحورة شديدة الخطورة من انفلونزا الطيور بصفة خاصة تؤدي إلى نفوق جماعي في تجمعات الطيور".

وأعلنت السلطات الألمانية في نهاية الشهر الماضي أن أوروبا تواجه "أسوأ وباء من انفلونزا الطيور" بين الطيور البرية والطيور الداجنة.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، يؤثر المرض على البط والحمام البري الذي يمكن صيده على نحو قانوني.