الصين تغلق مدينة جديدة بعد 3 إصابات محلية بكورونا

بكين- (د ب أ):

فرضت السلطات في الصين إغلاقا على مدينة أخرى بعد تسجيل 3 حالات محلية العدوى بفيروس كورونا بها، وذلك في إطار سياسة صارمة تتبعها البلاد لمنع تفشي الفيروس.

ووفقا للسلطات، أصبح منذ مساء أمس من غير المسموح لنحو مليون نسمة يسكنون مدينة يوتشو بمقاطعة خنان شرقي الصين مغادرة منازلهم إلا في ظروف استثنائية.

كما صدرت توجيهات بإجراء اختبارات لجميع السكان. وتم اتخاذ القرارات بعد تسجيل ثلاث إصابات محلية العدوى في المدينة.

وسبق إعلان التدابير نفسها قبل نحو أسبوعين في مدينة شيان، ولن يتم رفعها إلا عندما يتوقف تسجيل إصابات جديدة بها.

وقد نجحت الصين إلى حد كبير في السيطرة على جائحة كورونا باستخدام سياسة تركز على التعامل بإجراءات صارمة مع مجموعات العدوى الصغيرة بمجرد رصدها.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 108 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 67 المتبقية وافدة من الخارج.

وتشهد الصين حاليا ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات المحلية بكورونا. ويأتي هذا بينما تستعد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.