اعتقال مسئولي الحوالات المالية لداعش في كركوك شمالي العراق

03:14 م الثلاثاء 04 يناير 2022
اعتقال مسئولي الحوالات المالية لداعش في كركوك شمالي العراق

ارشيفيه

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة كركوك مكلفان بإدارة الحوالات المالية لتنظيم داعش الإرهابي القادمة من داخل وخارج العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، خلال عملية نوعية استباقية، من اعتقال إرهابيين اثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بإدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والتي حصلوا عليها من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين قاما بدعوة الشباب للانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديهما محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من أبرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

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Asha
داعش كركوك تنظيم داعش الإرهابي مكافحة الإرهاب العراق

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