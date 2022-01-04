البرازيل تسجل 4 إصابات بـ"فلورونا"

02:23 م الثلاثاء 04 يناير 2022
البرازيل تسجل 4 إصابات بـ"فلورونا"

أرشيفية

وكالات:

حدد الأطباء البرازيليون يوم الاثنين 4 إصابات بـ "فلورونا"، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل مشترك.

وجاء في بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دي جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من" كوفيد والإنفلونزا"، أي ما يسمى فلورونا، أي حالات العدوى المزدوجة".

ورصدت إسرائيل في 1 يناير أولى حالا إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع كورونا ومرض الإنفلونزا.

وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

البرازيل فيروس كورونا إسرائيل فلورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. فصل متعاطي المخدرات.. 3 حالات لإنهاء الخدمة دون إجراء التحليل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا