البرازيل تسجل 4 إصابات بـ"فلورونا"

وكالات:

حدد الأطباء البرازيليون يوم الاثنين 4 إصابات بـ "فلورونا"، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل مشترك.

وجاء في بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دي جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من" كوفيد والإنفلونزا"، أي ما يسمى فلورونا، أي حالات العدوى المزدوجة".

ورصدت إسرائيل في 1 يناير أولى حالا إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع كورونا ومرض الإنفلونزا.

وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.