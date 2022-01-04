حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بكورونا

وكالات:

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا.

وقال بيان للحركة إنه تبين إصابة مشعل بفيروس كورونا، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتابع البيان أن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي.