حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بكورونا

01:06 م الثلاثاء 04 يناير 2022
حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بكورونا

حركة حماس الفلسطينية

وكالات:

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا.

وقال بيان للحركة إنه تبين إصابة مشعل بفيروس كورونا، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتابع البيان أن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي.

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