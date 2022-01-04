حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بكورونا
وكالات:
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا.
وقال بيان للحركة إنه تبين إصابة مشعل بفيروس كورونا، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وتابع البيان أن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي.
🔴 حركة "حماس": بعد إجراء الفحص الطبي، تبين إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفيروس كوفيد ١٩، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبحمد الله تعالى فإن الأعراض طفيفة، ويتابع الأخ أبو الوليد مهامه ومسؤولياته من محجره في المنزل، ونسأل الله العظيم له ولجميع المصابين— وكالة صفا (@SafaPs) January 4, 2022
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