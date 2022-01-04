الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت- (د ب أ):

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في الكويت اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، الثلاثاء، لمباشرة أعمالهم، في مجلس الأمة وفقا للدستور.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، انسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

ويقضي الدستور الكويتي أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وصدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا.

واستقبل ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.