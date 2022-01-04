إعادة السيطرة على حريق برلمان جنوب أفريقيا بعد تجدد اشتعال النيران

11:08 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
إعادة السيطرة على حريق برلمان جنوب أفريقيا بعد تجدد اشتعال النيران

حريق برلمان جنوب أفريقيا

جوهانسبرج- (د ب أ):

أعلنت خدمة الإطفاء في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، السيطرة مرة أخرى على الحريق الذي اندلع في البرلمان مطلع الأسبوع.

واندلع الحريق في البداية أمس الأول الأحد وتم لاحقا السيطرة عليه، إلا أن الرياح القوية تسببت مساء الاثنين في اندلاع نيران من جديد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء جيرمين كارلس، في تصريحات إعلامية، إنه تم إخماد الحريق الجديد بعيد منتصف الليل.

ومن المقرر أن يمثل اليوم شخص (49 عاما) أمام قاضي تحقيق، بعدما تم إلقاء القبض عليه داخل مبنى البرلمان. ويواجه اتهامات تتعلق بالتسلل غير القانوني وتعمد إشعال حريق والسرقة.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء الهيكل التاريخي تصل لمئات الملايين من الدولارات

حريق برلمان جنوب أفريقيا السرقة حريق جيرمين كارلس

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