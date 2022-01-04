الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل طيارين اثنين جراء تحطم مروحية أثناء طلعة تدريبية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل طيارين اثنين جراء تحطم مروحية خلال طلعة تدريبية مساء أمس.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن طيارين من سلاح الجو، برتبة مقدم ونقيب، قتلا في تحطم مروحية بحرية أثناء طلعة تدريبية مساء أمس قبالة شواطئ حيفا، فيما أصيب ضابط من سلاح البحرية كان على متن المروحية بجروح متوسطة.

وأوضح أن المروحية اصطدمت بالمياه عندما حلقت على علو منخفض.

وشكل سلاح الجو لجنة لتقصي الملابسات، وأوقف طلعات التدريب اليوم.