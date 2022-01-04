مقتل طفلين جراء عاصفة ثلجية عنيفة شرقي الولايات المتحدة

04:21 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
مقتل طفلين جراء عاصفة ثلجية عنيفة شرقي الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية

واشنطن-(أ ش أ):

ضربت عاصفة ثلجية شتوية عنيفة أنحاء عديدة في شرق الولايات المتحدة بما ترك أثره على أكثر من 20 مليون شخص.

وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شعر سكان ولايات في أنحاء مختلفة من البلاد باضطرابات تتعلق بالطقس السيء، وألغت العديد من المدارس يومها الدراسي أمس الإثنين، كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص من جراء انقطاعات التيار الكهربائي، فيما قتل طفلان بسبب سقوط أشجار على بعض المنازل.

وبلغ ارتفاع الثلوج ما بين 4 و 8 بوصات في أنحاء مختلفة من البلاد.

ومن المتوقع أن تضرب عواصف شديدة أخرى وأمطار غزيرة مناطق أخرى على الساحل الغربي إضافة إلى الشمال الغربي على المحيط الهادئ.

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Asha
عاصفة ثلجية عنيفة مقتل طفلين الولايات المتحدة إغلاق المؤسسات الحكومية واشنطن تضرر مئات الآلاف

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