مقتل 16 شخصا إثر تفاقم القتال بين الجماعات المتمردة شرقي كولومبيا

03:43 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
مقتل 16 شخصا إثر تفاقم القتال بين الجماعات المتمردة شرقي كولومبيا

أرشيفية

وجوتا-(أ ش أ):

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم في كولومبيا نهاية هذا الأسبوع واضطر العشرات إلى الفرار من منازلهم إثر تفاقم القتال بين الجماعات المتمردة في ولاية أراوكا شرقي البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس الإثنين أن هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع تمكن الحكومة الكولومبية من خفض معدلات جرائم القتل في معظم أنحاء البلاد بعد اتفاق سلام عام 2016 مع "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".

وأضافت الشبكة أن الحكومة الكولومبية تسعى الآن للسيطرة على العنف في النواحي الريفية من البلاد حيثما تتقاتل مجموعات متمردة أصغر ومنظمات تهريب المخدرات على طرق التهريب والمناجم غير القانونية وغيرها من الموارد.

وتُعد "أراوكا" موطناً لبعض أكبر آبار النفط في كولومبيا كما يعبرها خط أنابيب يتعرض لهجمات منتظمة من قبل الجماعات المتمردة التي تسرق النفط.

هذا المحتوى من

Asha
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