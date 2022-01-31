تركيا: رئيس وزراء لبنان يزور أنقرة غدًا

أنقرة - (د ب ا)

يزور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تركيا، غدًا الثلاثاء، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان،اليوم الإثنين، أنه سيتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية على رأسها ملفات شرقي المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تناول العلاقات الثنائية، بحسب البيان.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قام في شهر نوفمبر الماضي بزيارة للبنان.

ونقل تشاووش اوغلو خلال تلك الزيارة للرئيس اللبناني ميشال عون رسالة شفهية من أردوغان، أكد الأخير فيها على عمق العلاقات بين انقرة وبيروت ورغبته في تطويرها.