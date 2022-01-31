واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بالقضاء بميانمار في الذكرى الأولى للانقلاب

10:37 م الإثنين 31 يناير 2022
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بالقضاء بميانمار في الذكرى الأولى للانقلاب

الجيش في ميانمار

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واشنطن - (د ب أ)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عناصر من السلطة القضائية في ميانمار وآخرين يساندون قيادة المجلس العسكري للبلاد، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري في ميانمار.

وقالت وزارة الخزانة في واشنطن اليوم الاثنين، إن العقوبات تشمل سبعة أشخاص واثنين من الكيانات.

ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات، اثنان من الأعضاء البارزين بالنظام القضائي، وهما المدعية العامة ثيدا او ورئيس المحكمة العليا تون تون او، اللذين اتهمتهما الولايات المتحدة بالضغط من أجل مقاضاة الزعيمة المخلوعة اون سان سو تشي.

كما شملت العقوبات شركة "كيه تي" للخدمات واللوجستيات التي تقوم بتشغيل مطار يانجون وإدارة المشتريات بوزارة الدفاع.

وسيتم تجميد أموال وأصول من شملتهم العقوبات في الولايات المتحدة. كما يحظر على المواطنين الأمريكيين القيام بأعمال تجارية معهم.

واشنطن عقوبات ضد ميانمار انقلاب ميانمار جيش ميانمار

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