مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

10:18 م الإثنين 31 يناير 2022
مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

مجلس الأمن

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وكالات:

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، عرق الخميس الماضي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي في 31 يناير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن دبلوماسيين أن موسكو تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

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