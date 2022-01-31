سوني تشتري شركة "بنجي" لصناعة ألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليار دولار

كاليفورنيا - (أ ش أ):

أعلنت شركة سوني أنها ستشتري شركة بنجي لصناعة ألعاب الفيديو في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الصفقة تأتي وسط اشتداد المنافسة بين الشركات للاستحواذ على شركات ألعاب الفيديو.

تأتي صفقة سوني لشراء بنجي بعد صفقة بقيمة 12.7 مليار دولار لشركة Zynga وقيام ميكروسوفت بصفقة بقيمة 69 مليار دولار لشركة Activision Blizzard.