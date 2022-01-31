سوني تشتري شركة "بنجي" لصناعة ألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليار دولار

09:58 م الإثنين 31 يناير 2022
سوني تشتري شركة "بنجي" لصناعة ألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليار دولار

شركة سوني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كاليفورنيا - (أ ش أ):

أعلنت شركة سوني أنها ستشتري شركة بنجي لصناعة ألعاب الفيديو في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الصفقة تأتي وسط اشتداد المنافسة بين الشركات للاستحواذ على شركات ألعاب الفيديو.

تأتي صفقة سوني لشراء بنجي بعد صفقة بقيمة 12.7 مليار دولار لشركة Zynga وقيام ميكروسوفت بصفقة بقيمة 69 مليار دولار لشركة Activision Blizzard.

هذا المحتوى من

Asha
شركة سوني بنجي ألعاب الفيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الصحة: استقبال أولى شحنات عقار "إيفوشيلد" لعلاج مصابي كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا