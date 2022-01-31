السودان يأمل في إعفائه من كافة ديونه في غضون عامين

الخرطوم - (أ ش أ):

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، إن الجهود التي بذلتها وزارته في تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، مكنت البلاد من الدخول في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، معبرا عن أمله في الوصول إلى نقطة الإكمال في غضون عامين وإعفاء كافة ديون السودان.

والتقى إبراهيم، اليوم الإثنين، مع سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء رابيا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.

وتطرق اللقاء للوضع السياسي الراهن في السودان، حيث أبدى إبراهيم ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أهمية وضرورة الحوار بين كافة السودانيين حتى تستقر البلاد وتتجاوز الأزمة السياسية، منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه شركاء وأصدقاء السودان في هذا الحوار.

وأوضح أن موازنة العام الحالي اعتمدت على الموارد الذاتية، ووصفها بأنها "واقعية".

من جانبها، أبدت سفيرة فرنسا في السودان، حرص بلادها على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع الخرطوم، مؤكدة رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار بالسودان.