قائد الجيش اللبناني يبحث مع السفيرة الأمريكية علاقات التعاون الثنائي

07:13 م الإثنين 31 يناير 2022
قائد الجيش اللبناني يبحث مع السفيرة الأمريكية علاقات التعاون الثنائي

قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون

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بيروت - (أ ش أ):

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، علاقات التعاون مع الجيش الأمريكي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين، في مكتب قائد الجيش اللبناني باليرزة، وذلك بحضور الملحق العسكري الأمريكي في لبنان روبرت مايني.

وكان قائد الجيش اللبناني قد وجه رسالة للضباط والعسكريين قبل يومين أكد فيها أنه ليس أمامهم خيارات سوى المؤسسة العسكرية أو الفوضى، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها عون للواء اللوجستي في كفرشيما، الذي تسلم مؤخرا 60 حافلة لدعم فوج النقل لتنفيذ خطة النقل المشترك للعسكريين.

ودعا عون إلى التمسك بالأمل والإيمان والتحلي بالإرادة الصلبة حتى انتهاء هذه الأزمة، معبرا عن الثقة بالضباط والعسكريين وبصمودهم، مشددا على أن المؤسسة العسكرية هي مرجعيتهم الأولى والأخيرة وهي لن تتركهم إطلاقا.

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Asha
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