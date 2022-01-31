رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بفيروس كورونا

06:54 م الإثنين 31 يناير 2022
رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بفيروس كورونا

جستن ترودو

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أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لافتا إلى أن حالته جيدة.

وأوضح ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنه على ما يرام، وسيواصل عمله عن بعد هذا الأسبوع.

وكان ترودو في عزل صحي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أطفاله بالفيروس.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان عمله اليوم في العاصمة أوتاوا، التي لا تزال تعاني من المتظاهرين المعارضين لتلقي اللقاحات، والسيارات والشاحنات مع دخول قافلة سائقي الشاحنات الاحتجاجية يومها الثالث.. وبينما كان الاحتجاج سلميا إلى حد كبير، قالت شرطة أوتاوا "إنها شاهدت حالات متعددة من السلوك التخريبي وغير اللائق والتهديد من قبل المتظاهرين".

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Asha
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