الانقلاب في مالي: المجلس العسكري يقرر طرد السفير الفرنسي

05:32 م الإثنين 31 يناير 2022
الانقلاب في مالي: المجلس العسكري يقرر طرد السفير الفرنسي

أرشيفية

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(بي بي سي):

أمهلت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد، في بيان ظهر على شاشة التلفزيون الوطني.

وكانت وزارة الخارجية في مالي أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين في تغريدة عبر حسابها على تويتر بأنها استدعت السفير الفرنسي في باماكو على خلفية تصريحات للسلطات الفرنسية عن الحكومة الانتقالية في البلاد، المنبثقة عن انقلاب عسكري تم في مايو أيار الماضي.

وتفاقم التوتر في الآونة الأخيرة بين المجلس العسكري الحاكم في مالي وفرنسا بسبب تصريحات متبادلة.

وتواصل التراشق الإعلامي بتصريح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، الخميس ، بأن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي" ويتخذ "إجراءات غير مسؤولة" متهما إياه بـ"عزل البلاد عن شركائه الدوليين وبمحاولة نهب البلد".

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