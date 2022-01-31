الاتحاد الأفريقي يعلن إيقاف عضوية بوركينا فاسو بسبب الانقلاب العسكري

أديس أبابا - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين إيقاف عضوية بوركينا فاسو، إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس روش مارك كريستيان كابوري المنتخب ديمقراطيا الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الافريقي إن الإيقاف سيظل ساري المفعول لحين استعادة الحكم الدستورى في بوركينا فاسو.

ووصل وفد من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى عاصمة البلاد واجادوجو اليوم الاثنين وذلك لإجراء مباحثات مع المجلس العسكري.

وتولى الجيش مقاليد الحكم في البلاد بعد إطاحته بالرئيس كابوري في 24 يناير الجاري، وأودع الرئيس في السجن منذ ذلك الحين.

وأدى قرار إيقاف عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الافريقي إلى تعميق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بسبب حالة التمرد الإسلاموي في منطقة الساحل، التي تعمل بها كثير من الميليشيات المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.

وقال قائد القوات المسلحة الفرنسية أمس الأحد إنه تم "تحييد" حوالي 60 إرهابيا خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية ضمن عملية برخان وجيش بوركينا فاسو.

وجاء في بيان للجيش الفرنسي أنه تم تنفيذ العملية، المسماة "لابينجول"، خلال الفترة بين 16 إلى 23 يناير الجاري بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي، مضيفا أن "ما يقرب من 60 إرهابيا أصبحوا خارج الخدمة".

وقال الجيش الفرنسي إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية المسلحة.

وتنشط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة، بشكل كبير في غرب إفريقيا ضد الميليشيات. وتضم عملية برخان الفرنسية الحالية ما يصل إلى 5100 جندي.