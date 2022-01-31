الإفراج عن سجين قضى 20 عامًا في السجن بعد اعتراف شقيقه التوأم بارتكاب الجريمة

وكالات:

تم الإفراج عن سجين في مدينة شيكاغو الأمريكية قضى 20 عاماً في السجن وذلك بعد أن اعترف شقيقه التوأم أخيراً بارتكاب الجريمة التي تم سجنه بسببها، حسبما ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.

قال موقع "كومبلكس" في 27 يناير 2022 أن كيفن دوغار أمضى 20 عاماً من حياته في سجن مقاطعة كوك قبل أن يطلق سراحه بعد أن اعترف شقيقه التوأم كارل سميث بقتل عضو في عصابة منافسة عام 2003 وإصابة شخص ثان في شمال شيكاغو.

وكان كارل سميث مسجوناً ويقضي عقوبة بالسجن 99 عاماً بتهمة اقتحام منزل عام 2008 أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب برصاصة في رأسه.

ووفقاً لصحيفة شيكاغو تريبيون، كان كارل سميث قد اعترف في عام 2018 إنه هو من ارتكب الجرائم التي سجن شقيقه التوأم بسببها.

وكان قد اعترف بذلك في رسالة إلى شقيقه تقول: "يجب أن أعترف قبل أن يقتلني الذنب. لذلك سأقول الحقيقة وأدعو الله أن تسامحني".

بعد الاعتراف الجديد، أعاد القاضي استجواب كيفن قبل الإفراج عنه.