وزير الخارجية الجزائري: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق

03:43 م الإثنين 31 يناير 2022
وزير الخارجية الجزائري: مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق

رمطان لعمامرة

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الجزائر- (ا ف ب):

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي أعلنت بلاده الشهر الماضي أنها ستستضيف محادثات فلسطينية إن عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية "انطلقت".

وقال في مؤتمر صحفي في الكويت يوم الاثنين "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وحاولت دول عربية من بينها مصر والسعودية وقطر دون جدوى تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تعارض أي مفاوضات مع إسرائيل. ولم تنظم أي انتخابات فلسطينية عامة منذ 16 عاما.

هذا المحتوى من

AFP
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