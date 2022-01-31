اتصال هاتفي مرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي

03:37 م الإثنين 31 يناير 2022
اتصال هاتفي مرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي

سيرغي لافروف سيجري و أنتوني بلينكن

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موسكو- (أ ف ب):

أعلنت روسيا الاثنين أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين على خلفية ملف أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية "لا توجد خطة للقاء مباشر"، لكنها أضافت "سيجري بلينكن ولافروف اتصالا هاتفيا الثلاثاء".

هذا المحتوى من

AFP
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