صور- ولي العهد البحريني يستقبل وزير الخارجية التركي

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أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات (صور)

وكالات:

التقى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها مولود تشاووش أوغلو إلى البحرين، حيث استقبله الأمير سلمان في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما نشر حساب "أخبار سمو ولي العهد" في "تويتر" صورا لهذا اللقاء.