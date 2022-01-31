النواب العراقي يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

وكالات:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ترشح 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية"

وضمت قائمة المرشحين:

1خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود الكلابي

3- شهاب احمد عبدالله النعيمي

4- حسين احمد هاشم الصافي

5- احمد موح عمران الربيعي

6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد

8- كاظم خضير عباس داوغنه

9- رزكار محمد امين حمه سعيد

10- كلاويز علي امين بيره

11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن

12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

13- حمزة بريسم ثجيل المعموري

14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري

15- حسين محسن علوان الحسني

16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

18-برهم احمد الحاج صالح احمد

19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان

20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي

21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس

22- جبار حسن جاسم

23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي

24- رعد خضير دفاك صايل

25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني.

وفي سياق متصل، انعقد في مدينة النجف العراقية اجتماعا ضم ساسة وشخصيات بارزة لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشارك كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في الاجتماع الذي عقد في منزل مقتدى الصدر، الذي تصدر النواب الموالون له قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت العام الماضي.

ونشر المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "أوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب وشركاءه فلا زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية"

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من زيارة قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قآني لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ولقاءه بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.