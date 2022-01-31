كورونا: منصة سبوتيفاي تخطط للتصدي للمعلومات المضللة حيال كوفيد-19

واشنطن- (بي بي سي):

قالت منصة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة التي تبثَ الموسيقى عبر الإنترنت إنها ستتخذ في غضون الأيام المقبلة إجراءات لمكافحة انتشار أخبار مضلَلة على منصتها عن فيروس كورونا.

وتخطَط "سبوتيفاي" لإضافة إخطارات استشارية إلى المحتوى الذي يناقش قضية فيروس كورونا، ولإحالة متابعيها إلى مركز متخصَص يوفَر حقائق موثوقة عن الفيروس تعتمد على البيانات العلمية.

ويأتي قرار "سبوتيفاي" بعد القرار الذي أصدره كلَ من الموسيقي الأمريكي الكندي نيل يونغ وكاتبة الأغاني والمطربة الكندية جوني ميتشل، القاضي بحذف أعمالهما الفنية من على المنصة السويدية، إحتجاجا على رفضها إزالة تسجيلات التدوينات الصوتية "البودكاست" التي ينشرها عليها الإذاعي الأميركي "جو روغان"، الذي بثَ من خلالها آراء متشكَكة في الجدوى من تلقَي اللقاحات.

ولقد رحَب "روغان" بخطة الإشعار الاستشاري الذي اقترحته "سبوتيفاي".

وبدأت سبوتيفاي في عام 2008 بث الموسيقى على الإنترنت كمنصة ناشئة، ونجحت المنصة في جذب الملايين إلى خدمتها المجانية التي تمولها الإعلانات في السنوات الأخيرة، لتحول عدد كبير منهم إلى خدمة الاشتراك المدفوع الأكثر ربحا.