مقتدى الصدر والحلبوسي وبارزاني يجتمعون للتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

02:25 م الإثنين 31 يناير 2022
مقتدى الصدر والحلبوسي وبارزاني يجتمعون للتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

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بغداد- (بي بي سي):

انعقد في مدينة النجف العراقية اجتماعا ضم ساسة وشخصيات بارزة لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشارك كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في الاجتماع الذي عقد في منزل مقتدى الصدر، الذي تصدر النواب الموالون له قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت العام الماضي.

ونشر المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "أوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب وشركاءه فلا زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية"

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من زيارة قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قآني لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ولقاءه بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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BBC
بغداد الحكومة العراقية محمد الحلبوسي إقليم كردستان

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