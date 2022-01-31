قائد عسكري عراقي: لا خروقات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

بغداد-(د ب أ):

أعلن الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين أن الحدود العراقية - السورية ممسوكة بقوة من القوات العراقية، ولا توجد أية خروقات أمنية على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال الشمري، في إيجاز صحفي، إن "الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مطمئن بالكامل، وهناك سيطرة عراقية كاملة والمنطقة ممسوكة بقوة والقوات العراقية هناك تقوم بعمل دؤوب".

وأضاف أن "القوات العراقية على طول الشريط الحدودي المشترك يشهد تعزيزات وإجراءات أمنية وزيارات متتالية من قبل القيادات العسكرية والأمنية والتشديد على توحيد الموارد العسكرية والتحكيم وتأسيس خط دفاعي ثاني".

ولفت إلى أنه تم أيضا إرسال تعزيزات من قوات الجيش والشرطة الاتحادية وإكمال نشر قوات لمسك الأرض لجميع المناطق على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال :"نستطيع القول إن هناك سيطرة عراقية كاملة على الحدود العراقية السورية ونحن نتابع باهتمام التنسيق مع التحالف الدولي بشأن متابعة فرار سجناءَ من داخل السجون السورية".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة تفقد الأسبوع الماضي برفقة كبار القادة العسكريين والأمنيين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظة نينوى، وشدد على ضرورة منع تدفق الجماعات المسلحة الفارة من أحد السجون السورية.