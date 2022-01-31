الكرملين: بوتين سيعلق على رد الغرب بشأن مقترح الضمانات الأمنية عندما يعتبر ذلك ضروريا

02:20 م الإثنين 31 يناير 2022
الكرملين: بوتين سيعلق على رد الغرب بشأن مقترح الضمانات الأمنية عندما يعتبر ذلك ضروريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلق على رد الغرب بشأن مقترح الضمانات الأمنية الروسية عندما يرى ضرورة ذلك.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين -: إن "الرئيس فلاديمير بوتين سيعلق على الرد الأمريكي ورد حلف شمال الأطلسي (ناتو) على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية عندما يعتبر ذلك ضروريا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان سلم رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية، التي تقدمت بها روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية بهذا الشأن أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو استقبل ساليفان واستلم منه الرد الخطي الأمريكي على مشروع الاتفاق الثنائي، الذي تقدم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية.

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، واشنطن إلى وقف تصعيد التوتر حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تنشر في الأشهر الأخيرة كمية كبيرة جدًا من المعلومات غير المؤكدة والمشوهة والمتعمدة والكاذبة والاستفزازية حول ما يحدث في أوكرانيا وما حولها، مضيفا أن الهستيريا التي أطلقتها واشنطن تؤدي إلى الهستيريا في أوكرانيا.

وقال بيسكوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "هذا هو الجانب الآخر، وهو جانب خبيث للغاية وضار للغاية يأتي من الحملة التي تقوم بها واشنطن الآن، ونحن ننتقد باستمرار هذا المسار وندعو واشنطن وحلفاء واشنطن في القارة الأوروبية إلى التخلي عن هذا المسار واتخاذ موقف بناء وهادئ ومتوازن".

هذا المحتوى من

Asha
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