الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب

01:09 م الإثنين 31 يناير 2022
الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب

الاتحاد الأفريقي

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اديس ابابا- (أ ف ب):

أعلن الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين أنه علّق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

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AFP
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