تظاهرة في تشيلي احتجاجا على تدفق المهاجرين المتهمين بتزايد الجرائم

سانتياجو-(ا ف ب):

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في شمال تشيلي احتجاجًا على تدفق المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين، المتهمين بارتفاع نسبة الجريمة.

وقال متظاهر في مقدمة الموكب الذي رُفعت فيه الاعلام التشيلية "لا نريد المزيد من المهاجرين غير الشرعيين في مدينتنا".

وقدرت الشرطة أن نحو أربعة آلاف شخص شاركوا في هذه التظاهرة في مدينة إكيكي الواقعة على بعد 1800 كلم شمال العاصم سانتياغو.

ووقعت مشاحنات لدى مرور الموكب بأجانب إذ قام متظاهرون بضرب فنزويلي إلى أن تدخلت سلطات إنفاذ القانون لحمايته.

لم يتم توقيف أي شخص "لعدم حدوث اضطرابات خطيرة"، وفق ما قال في مقطع فيديو سرجيو تيلشي، مسؤول في شرطة منطقة تاراباكا.

تمت التعبئة لهذه التظاهرة عقب اعتداء سبعة فنزويليين الثلاثاء على عنصرين من الشرطة في ايكيكي كانا يقومان بتحرير مخالفة بحقهم.

ويأتي هذا الحادث الذي تم تداول وقائعه على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تزايد الجريمة التي يعزو السكان سببها إلى تدفق المهاجرين.

تضاعفت جرائم القتل ثلاث مرات تقريبًا (+ 183%) في عام 2021 في إكيكي، بينما ارتفع الاتجار بالمخدرات بنسبة 42% وعمليات السرقة المصحوبة باعمال عنف بنسبة 18%، وفقًا لإحصاءات مكتب المدعي العام الإقليمي. ارتفع تهريب المهاجرين بنسبة تزيد عن 501 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وازداد تدفق المهاجرين الفنزويليين بشكل حاد منذ أواخر عام 2019 ، هرباً من الفقر والعوز في بلادهم الخاضعة لعقوبات دولية شديدة. وتشهد فنزويلا، رغم كونها غنية بالنفط ، أزمة اقتصادية غير مسبوقة.