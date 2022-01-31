أمريكا تدين الهجوم الحوثي بالصواريخ على الإمارات

واشنطن-(أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي، واستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تغريدة على (تويتر) أوردتها قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الإثنين: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي"، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تواصل شن هجمات تهدد المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.