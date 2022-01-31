كوريا الشمالية تؤكد اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى

08:48 ص الإثنين 31 يناير 2022
كوريا الشمالية تؤكد اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى

قوات جيش كوريا الشمالية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

سول- (د ب أ):

أكدت كوريا الشمالية اليوم الإثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج -12 ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إطلاق الصاروخ أمس لاختبار مدى دقته وفعاليته في الاستخدام.

ووفقا للخبراء، يبلغ مدى هذا الطراز من الصواريخ 4500 كيلومتر ويمكنه نظريا الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية هناك.

كما نشرت الوكالة الكورية الشمالية صورا لعملية الإطلاق، تم التقاطها على ما يبدو بكاميرا مثبتة على الصاروخ، تظهر اثنتان منها عملية الإطلاق، بينما تظهر أخرى الصاروخ خلال الرحلة.

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت أمس أن الصاروخ حلق لمسافة 800 كيلومتر باتجاه عرض البحر ووصل إلى ارتفاع ألفي كيلومتر خلال الاختبار.

كوريا الشمالية اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى جزيرة جوام الأمريكية المحيط الهادئ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| 2210 إصابات جديدة.. وأعراض تدل على الإصابة بـ "أوميكرون الخفي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا