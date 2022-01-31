كوريا الشمالية تؤكد اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى

سول- (د ب أ):

أكدت كوريا الشمالية اليوم الإثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج -12 ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إطلاق الصاروخ أمس لاختبار مدى دقته وفعاليته في الاستخدام.

ووفقا للخبراء، يبلغ مدى هذا الطراز من الصواريخ 4500 كيلومتر ويمكنه نظريا الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية هناك.

كما نشرت الوكالة الكورية الشمالية صورا لعملية الإطلاق، تم التقاطها على ما يبدو بكاميرا مثبتة على الصاروخ، تظهر اثنتان منها عملية الإطلاق، بينما تظهر أخرى الصاروخ خلال الرحلة.

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت أمس أن الصاروخ حلق لمسافة 800 كيلومتر باتجاه عرض البحر ووصل إلى ارتفاع ألفي كيلومتر خلال الاختبار.