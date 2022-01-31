سانا: التصدي "لعدوان إسرائيلي" على محيط دمشق

دمشق- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بالصواريخ فجر اليوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن رشقات من الصواريخ انطلقت من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأن القصف تسبب في خسائر مادية.