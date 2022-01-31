سانا: التصدي "لعدوان إسرائيلي" على محيط دمشق

08:36 ص الإثنين 31 يناير 2022
سانا: التصدي "لعدوان إسرائيلي" على محيط دمشق

أرشيفية

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دمشق- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بالصواريخ فجر اليوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن رشقات من الصواريخ انطلقت من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأن القصف تسبب في خسائر مادية.

وكالة الأنباء الحكومية السورية التصدي "لعدوان إسرائيلي الدفاعات الجوية محيط دمشق

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