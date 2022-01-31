العالم في 24 ساعة.. واشنطن تنظر في عقوبات لردع روسيا و"مالك" تقتل 5 في أوروبا

12:01 ص الإثنين 31 يناير 2022
العالم في 24 ساعة.. واشنطن تنظر في عقوبات لردع روسيا و"مالك" تقتل 5 في أوروبا

عاصفة قوية اجتاحت أجزاء من أوروبا

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وكالات

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة لا سيما زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة خليجية، والتقي هرتسوغ بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين الإماراتيين. وبشأن الأزمة الأوكرانية، تنظر الولايات المتحدة في عقوبات ووسائل لردع موجهة ضد روسيا بشأن تصعيد موسكو في شرق أوروبا. هذا وتواصل العاصفة "مالك" ضرب أنحاء مختلفة في أوروبا مخلفة 5 قتلى على الأقل وأضرارًا لم تحص بعد.

العاصفة مالك روسيا أوكرانيا محمد بن زايد تنظيم داعش سوريا البنتاجون جون كيربي

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