‏‏وزارة الدفاع الإماراتية: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات

وكالات

‏أكدت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الأحد أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية. ‎

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، أنه "لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".