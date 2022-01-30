الحكومة اليونانية تنجو من اقتراع بحجب الثقة عنها بعد فوضى الثلوج

أثينا - (د ب أ)

نجت الحكومة اليونانية بقيادة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس من اقتراع لحجب الثقة عنها اليوم الأحد، وسط حالة من الغضب إزاء عاصفة ثلجية هبت مؤخرا وأصابت أجزاء من البلاد بالشلل.

وأعلنت رئاسة البرلمان اليوم الأحد، أنه في أعقاب مناقشات استمرت ثلاثة أيام، أيد 156 نائبا من بين 300 نائب بالبرلمان ميتسوتاكيس.

وتم إجراء الاقتراع بطلب من أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا، من تيار أقصى اليسار. وتركز الجدال على الثلوج الكثيفة التي ضربت العاصمة أثينا يوم 24 يناير والثلاثة أيام التالية.

وقال تسيبراس إنه على الرغم من أن خبراء الأرصاد توقعوا هطول الثلوج الكثيفة إلا أن الحكومة لم تتمكن من حماية المواطنين.

وخلال العاصفة، انقطعت الكهرباء في العديد من الأماكن وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في سياراتهم على الطرق السريعة وغيرها من الطرق الرئيسية.

واعتذر ميتسوتاكيس وتعهد بتنظيم الحماية المدنية بشكل أفضل. وخلال النقاش البرلماني، اتهم تسيبراس بانتهاج مسار شعبوي.