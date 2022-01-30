"الخطر ما زال قائما".. واشنطن تحذر من تنظيم داعش بسوريا والعراق

واشنطن - (أ ش أ):

أشار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، ما زال قائما.

وقال كيربي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا في البنتاجون يكمن في إبقاء التركيز على التهديد الإرهابي النابع من داعش في سوريا وفي العراق أيضا بصراحة القول".