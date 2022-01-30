"الخطر ما زال قائما".. واشنطن تحذر من تنظيم داعش بسوريا والعراق
واشنطن - (أ ش أ):
أشار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، ما زال قائما.
وقال كيربي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا في البنتاجون يكمن في إبقاء التركيز على التهديد الإرهابي النابع من داعش في سوريا وفي العراق أيضا بصراحة القول".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان