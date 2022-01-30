إيران.. أسد يهرب من محبسه ويقتل موظف بحديقة حيوان

وكالات:

استطاع أسد الخروج من قفصه، اليوم الأحد، ثم انقضّ على موظف في حديقة حيوان أراك غربي إيران، وقتله، وذلك بحسب ما ذكرته صفحة "إيران بالعربي" على تلجرام.

وقال رئيس حديقة حيوانات أراك عن الحادث، رضا حجشمار، للوكالة الإيرانية للأنباء: "للأسف خرج الأسد من قفصه، وهاجم أحد العاملين".

وأضاف: "الخبر الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني في الساعات الماضية عن هروب أسد غير صحيح، لأن هذا الأسد موجود حاليًا في منطقة محمية أراك للحياة البرية".

وأشار حجشمار أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حديقة الحيوان، والآن تتمركز قوات الشرطة والبلدية في الموقع، ونطلب من المواطنين عدم الاقتراب من الحديقة في الوقت الراهن.