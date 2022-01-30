البنتاجون: ننظر في عقوبات ضد روسيا "لم ننظر في مثلها من قبل"

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تنظر في عقوبات ووسائل لردع العدوان الروسي على أوكرانيا "لم ننظر في مثلها من قبل"، مؤكدًا أنه لا يزال هناك "مجالًا ومساحةً للدبلوماسية".

جاء في رد كيربي على سؤال وُجِه إليه خلال مقابلة تلفزيونية بشأن ما تبذله الولايات المتحدة من جهود لتوضيح العواقب المحتملة من جانبها إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفي تصريح نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مقتطفات منها، قال كيربي: "أعتقد أننا كنا واضحين جدًا مع الرئيس الروسي بوتين، بشأن العواقب الاقتصادية التي يمكن أن تعترض طريقه وطريق الشعب الروسي إذا قام بغزو أوكرانيا.. أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أننا سننظر في عقوبات وعواقب اقتصادية، لم ننظر إلى مثلها من قبل بالنظر حتى إلى ما يعود إلى عام 2014".

وقال كيربي - خلال المقابلة - بأن الأمر لا يجب أن يصل إلى صراع، موضحًا "ما زلنا نعتقد أن هناك مساحةً ومجالًا للدبلوماسية"، وأن بلاده تود أن تكون الدبلوماسية هي الحل لهذه الأزمة.

وكان كيربي صرح أمس السبت بأنه "من غير الواضح حقًا" ما الذي يخطط بوتين للقيام به، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي لديه "الكثير من الخيارات المتاحة له".

وطالبت روسيا بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، وهو مطلب قال عنه كيربي إنه خارج نطاق اختصاص بوتين. ومع ذلك جدد متحدث البنتاجون التأكيد على أن الولايات المتحدة على استعداد للاستماع إلى بعض المطالب الأمنية الأخرى لموسكو.