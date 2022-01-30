البنتاجون: ننظر في عقوبات ضد روسيا "لم ننظر في مثلها من قبل"

08:46 م الأحد 30 يناير 2022
البنتاجون: ننظر في عقوبات ضد روسيا "لم ننظر في مثلها من قبل"

البنتاجون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تنظر في عقوبات ووسائل لردع العدوان الروسي على أوكرانيا "لم ننظر في مثلها من قبل"، مؤكدًا أنه لا يزال هناك "مجالًا ومساحةً للدبلوماسية".

جاء في رد كيربي على سؤال وُجِه إليه خلال مقابلة تلفزيونية بشأن ما تبذله الولايات المتحدة من جهود لتوضيح العواقب المحتملة من جانبها إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفي تصريح نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مقتطفات منها، قال كيربي: "أعتقد أننا كنا واضحين جدًا مع الرئيس الروسي بوتين، بشأن العواقب الاقتصادية التي يمكن أن تعترض طريقه وطريق الشعب الروسي إذا قام بغزو أوكرانيا.. أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أننا سننظر في عقوبات وعواقب اقتصادية، لم ننظر إلى مثلها من قبل بالنظر حتى إلى ما يعود إلى عام 2014".

وقال كيربي - خلال المقابلة - بأن الأمر لا يجب أن يصل إلى صراع، موضحًا "ما زلنا نعتقد أن هناك مساحةً ومجالًا للدبلوماسية"، وأن بلاده تود أن تكون الدبلوماسية هي الحل لهذه الأزمة.

وكان كيربي صرح أمس السبت بأنه "من غير الواضح حقًا" ما الذي يخطط بوتين للقيام به، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي لديه "الكثير من الخيارات المتاحة له".

وطالبت روسيا بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، وهو مطلب قال عنه كيربي إنه خارج نطاق اختصاص بوتين. ومع ذلك جدد متحدث البنتاجون التأكيد على أن الولايات المتحدة على استعداد للاستماع إلى بعض المطالب الأمنية الأخرى لموسكو.

هذا المحتوى من

Asha
البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أوكرانيا عقوبات ضد روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون بكأس الأمم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا