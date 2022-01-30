احتجاجات في بروكسل ضد إجراءات مكافحة كورونا

08:45 م الأحد 30 يناير 2022
احتجاجات في بروكسل ضد إجراءات مكافحة كورونا

تظاهرات ضد قيود كورونا

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بروكسل - (د ب أ)

شارك نحو 1600 شخص في مسيرة في بروكسل اليوم الأحد، وفقا لتقديرات الشرطة، في أحدث المظاهرات التي تشهدها العاصمة البلجيكية ضد القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبعدما تحولت مظاهرة مماثلة إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي، قالت الشرطة إن هذه المظاهرات جرت بدون أي حوادث.

وتوجه المتظاهرون إلى نصب "اتوميوم" في شمال المدينة وطالبوا بإقالة الحكومة البلجيكية بسبب تعاملها مع جائحة كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، احتج نحو 50 ألف شخص في بروكسل، وفقا للشرطة.

وقرب نهاية المظاهرة، اندلعت أعمال شغب. وأفادت وسائل إعلام بأن المتظاهرين ألقوا أشياء على عناصر الشرطة وتسببوا في حدوث أضرار ببعض المباني، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه. وتم احتجاز أكثر من 200 شخص.

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