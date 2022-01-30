ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الإسرائيلي في الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي اليوم /الأحد/ مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن زايد عقد جلسة محادثات مع الرئيس هرتسوغ في "قصر الوطن" في أبوظبي، تناولت جوانب التعاون في ضوء اتفاق السلام الإبراهيمي الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.

كما تناولت المباحثات عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

واستعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بالرئيس الإسرائيلي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية لدولة الإمارات ترافقه قرينته ميشال هرتسوغ، ووفد يضم عددا من كبار المسؤولين في إسرائيل وسفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك.