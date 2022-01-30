ماكرون يضغط على إيران للإسراع من وتيرة المحادثات النووية

05:12 م الأحد 30 يناير 2022
ماكرون يضغط على إيران للإسراع من وتيرة المحادثات النووية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إيران على اتباع نهج بنّاء في المفاوضات الدولية من أجل تسريع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أمس السبت، قال ماكرون إنه يريد تحقيق تقدم ملموس بشكل سريع، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر.

وأضاف أن أي اتفاق يتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف ، وهو ما تعمل عليه فرنسا مع شركائها.

وبعد توقف دام شهورا استؤنفت المحادثات النووية بين إيران والمجتمع الدولي في أواخر نوفمبر.

وتقوم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بوساطة بين إيران والولايات المتحدة على أمل إنقاذ اتفاق عام 2015 المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".

ويهدف ذلك الاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في مقابل عودة طهران للامتثال لحدود برنامجها النووي. ويتمثل الهدف النهائي في منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقبل بضعة أيام فقط، اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إيران بتقويض المفاوضات من خلال تكثيف برنامجها النووي بالتوازي مع المحادثات.

إيمانويل ماكرون فرنسا إيران المحادثات النووية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر مصر 0-1 المغرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا