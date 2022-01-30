ماكرون يضغط على إيران للإسراع من وتيرة المحادثات النووية

باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إيران على اتباع نهج بنّاء في المفاوضات الدولية من أجل تسريع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أمس السبت، قال ماكرون إنه يريد تحقيق تقدم ملموس بشكل سريع، حسبما جاء في بيان صادر عن القصر.

وأضاف أن أي اتفاق يتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف ، وهو ما تعمل عليه فرنسا مع شركائها.

وبعد توقف دام شهورا استؤنفت المحادثات النووية بين إيران والمجتمع الدولي في أواخر نوفمبر.

وتقوم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بوساطة بين إيران والولايات المتحدة على أمل إنقاذ اتفاق عام 2015 المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".

ويهدف ذلك الاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في مقابل عودة طهران للامتثال لحدود برنامجها النووي. ويتمثل الهدف النهائي في منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقبل بضعة أيام فقط، اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إيران بتقويض المفاوضات من خلال تكثيف برنامجها النووي بالتوازي مع المحادثات.