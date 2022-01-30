الفيروس الخفي.. الجزائر تسجل أول إصابات بمتحور أوميكرون الفرعي

كتب- مصراوي:

أعلنت الجزائر اكتشاف إصابات بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون "بي إيه 2"، حسبما أعلن المدير العام لمعهد "باستور" الجزائري، فوزي درار.

وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية بالجزائر، الأحد، أنه وبخلاف السنة الماضية، فإن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، رغم أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي بأن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب متحور دلتا.

وأشار إلى أن الجزائر سجلت مؤخرًا "عدة إصابات" بالمتحور الفرعي المنتشر بشكل واسع في بعض الدول الأوروبية وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وبعض دول آسيا، لكنه لم يذكر عدد الحالات المُكتشفة بالظبط واكتشف باقول إنه "سيُعلن عنها لاحقًا".

وفي الوقت نفسه، شدد المسؤول الجزائري على ضرورة توخي الحذر والحيطة، وعدم اعتبار أوميكرون "زكامًا حادًا" كما يعتقد بعض الأشخاص.

وحذّر من "صعوبة التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان".

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن هذا المتحور الفرعي الجديد لا يظهر في تحليل "بي سي آر"، ما دفع البعض لتسميته بـ"أوميكرون الخفي".

وحسب تقرير نشرته مجلة "ساينتست" العلمية، فإن أوميكرون الخفي، ينتشر بشكل أسرع إلى حد ما من أوميكرون.

وسجلت الجزائر حتى الآن أكثر من 249 ألف إصابة بكوفيد و6آلاف و555 وفاة.