أمير قطر في "زيارة عمل" بالولايات المتحدة.. ولقاء مُرتقب مع بايدن

01:50 م الأحد 30 يناير 2022
أمير قطر في "زيارة عمل" بالولايات المتحدة.. ولقاء مُرتقب مع بايدن

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات:

سافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس السبت، في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ومن المُقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر الشيخ غدًا الاثنين، حسبما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ويعد أمير قطر أول زعيم خليجي يستقبله بايدن في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة في العام الماضي، وفقق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

أمير قطر الولايات المتحدة زيارة عمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جو بايدن

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