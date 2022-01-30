المرصد السوري: انتهاء العصيان داخل سجن "جويران" بشكل كامل

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بانتهاء العصيان داخل سجن "جويران" بالحسكة شمال شرق سوريا بشكل كامل.

وذكرت صفحة المرصد على تويتر أن آخر مجموعة محاصرة في المبنى الأخير من السجن قد استسلمت.

وكانت حركة العصيان قد بدأت قبل نحو عشرة أيام بهجوم شنه مسلحون من داعش على السجن لإطلاق سراح عناصر وقادة التنظيم المحتجزين به.

كما أفاد المرصد بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) تواصل حملتها الأمنية بريف دير الزور، واعتقلت المزيد من الأشخاص على خلفية أحداث السجن بتهمة التعامل مع داعش أو الانتماء له.

ومن بين المعتلقين أقارب لعناصر من داعش فروا من السجن خلال الأحداث.

ووفقا للمرصد فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم.

وهذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على داعش كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس 2019.