شكري يلتقي وزير الخارجية اللبناني في الكويت (صور)

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كتب- مصراوي:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، بنظيره اللبناني، عبدالله بوحبيب، في ‏الكويت.‏

وذكر بيان صادر عن الخارجية، أن شكري بحث مع بوحبيب "مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية، وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه".

خلال زيارته الحالية إلى الكويت.. وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، ويبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية، وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق. @Mofalebanon pic.twitter.com/5PQyyIT3Dl — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 30, 2022

وزار شكري الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وسلّم وزير الخارجية اللبناني نظيره الكويتي، أمس السبت، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.

وكانت مصادر مطلعة في لبنان كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".

وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام "حزب الله" بنشر مقاتلين في سوريا.

كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.