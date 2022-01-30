أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات (صور)
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- مصراوي:
وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.
نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022
🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/o4fmZzezlw
وغرد الرئيس الإسرائيلي فور وصوله على تويتر : "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد".
وقُبيل الزيارة قال الرئيس هرتسوج، في تغريدة أخرى بالعربية: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان