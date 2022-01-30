أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات (صور)

10:45 ص الأحد 30 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وغرد الرئيس الإسرائيلي فور وصوله على تويتر : "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد".

وقُبيل الزيارة قال الرئيس هرتسوج، في تغريدة أخرى بالعربية: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

إسحاق هرتسوج إسرائيل الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد

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