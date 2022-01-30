أول زيارة من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات (صور)

بعد قطعها خطابًا انتخابيًا.. القطة "ويلو" ضيف جديد على أسرة بايدن

كتب- مصراوي:

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed

🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/o4fmZzezlw — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

وغرد الرئيس الإسرائيلي فور وصوله على تويتر : "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد".

وقُبيل الزيارة قال الرئيس هرتسوج، في تغريدة أخرى بالعربية: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".